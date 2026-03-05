Concert Les voix joyeuses de Vigois (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde

Concert Les voix joyeuses de Vigois (Espace Chadourne)

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze

2026-03-07

A pleine voix voix de l’AVF du Pays de Brive reçoit Les voix joyeuses de Vigeois.

Exposition des Ateliers d’Arts Créatifs de l’AVF de Brive.

A 14h30. .

