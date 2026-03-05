Concert Les voix joyeuses de Vigois (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde
Concert Les voix joyeuses de Vigois (Espace Chadourne)
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-07
2026-03-07
A pleine voix voix de l’AVF du Pays de Brive reçoit Les voix joyeuses de Vigeois.
Exposition des Ateliers d’Arts Créatifs de l’AVF de Brive.
A 14h30. .
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Les voix joyeuses de Vigois (Espace Chadourne)
