Concert Les Wakkids Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Concert Les Wakkids

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants. The Wackids est un groupe de rock de 3 musiciens réinterprétant les tubes interplanétaires et transgénérationnels de l’Histoire de la musique à la sauce Rock’n’Toys.

.

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Adam and the Nymphs Reading Concert

A Rock?n?Toys concert for adults, where you need to bring the kids. The Wackids is a 3-piece rock band reinterpreting interplanetary and transgenerational hits from music history with a Rock?n?Toys twist.

L’événement Concert Les Wakkids Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes