Concert Les Wampas La Cartonnerie Reims

Concert Les Wampas

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Début : 2026-02-15 19:00:00

Tout public

40 ans que les Wampas font du Rock, et c’est pas près de s’arrêter !

Le groupe, estampillé rock alternatif, voire psychobilly, a toujours joué dans la cour des grands sans jamais se prendre pour le caïd de la récré. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier avec panache les saletés de la vie. Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans portes ouvertes enfoncés, avec toujours humour et humilité voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un groupe au capital sympathie jamais démentie. C’est généreux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre avec la vie. .

English : Concert Les Wampas

