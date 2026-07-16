Concert : Les Waterphone, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

Concert : Les Waterphone Samedi 18 juillet, 19h30 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00

Le Festival du Conte de Baden fait monter le son et accueille Les Waterphone, un trio né d’une belle rencontre au sein de l’AMB !

Leur philosophie ? Se faire plaisir et, surtout, partager ce plaisir avec vous. Au gré de leurs instruments et de leurs envies, ils revisitent avec complicité des chansons d’hier et d’aujourd’hui, portés par une interprète vivante et vibrante. Énergie, émotion et convivialité garanties !

Venez nombreux·euses pour partager ce moment unique en musique !

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Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Concert : Les Waterphone