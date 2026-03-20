Concert Les Yeux d’la Tête au Camji à Niort Le Camji Niort
Concert Les Yeux d’la Tête au Camji à Niort Le Camji Niort mercredi 6 mai 2026.
Concert Les Yeux d’la Tête au Camji à Niort
Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Le groupe de musique Les Yeux d’la Tête fera une halte au Camji ce 6 mai à 20h, avec en première partie Baptiste Ventadour, auteur-compositeur-interprète folk/rock. .
Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Concert Les Yeux d’la Tête au Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin