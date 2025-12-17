Concert Les Zépouvantables Salle des Fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux
Salle des Fêtes Michel Maupin 16 Rue du Quai Lussac-les-Châteaux Vienne
Gratuit
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Salle des fêtes Michel Maupin à Lussac-les-Châteaux
Tout public Tarif 15€, gratuit –14 ans
Réservation possible au 06 76 34 31 67 ou 06 11 29 83 44
Québec pure laine, les Zépouvantables. Concert de musique québecoise, un voyage musical à travers les racines et les fibres du Québec.
Galettes des rois offerte à l’issue du concert.
Diffusion les Amis du Québec MJC 21 La Boulit’ .
Salle des Fêtes Michel Maupin 16 Rue du Quai Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 34 31 67
