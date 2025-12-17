Concert Les Zépouvantables Salle des Fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux

Concert Les Zépouvantables

Salle des Fêtes Michel Maupin 16 Rue du Quai Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Salle des fêtes Michel Maupin à Lussac-les-Châteaux

Tout public Tarif 15€, gratuit –14 ans

Réservation possible au 06 76 34 31 67 ou 06 11 29 83 44

Québec pure laine, les Zépouvantables. Concert de musique québecoise, un voyage musical à travers les racines et les fibres du Québec.

Galettes des rois offerte à l’issue du concert.

Diffusion les Amis du Québec MJC 21 La Boulit’ .

Salle des Fêtes Michel Maupin 16 Rue du Quai Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 34 31 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Zépouvantables

L’événement Concert Les Zépouvantables Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne