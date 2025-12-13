Concert L’Espace d’un instant Salle La Rive Mont Roland Dole

Concert L’Espace d’un instant

Salle La Rive Mont Roland 23 rue Mont Roland Dole Jura

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 21:00:00

2026-01-16

Programmation du CRD du Grand Dole dans le cadre des Auditeurs du Soir.

L’espace d’un instant est une performance où danse, musique live et création visuelle de jeux d’ombre se construisent ensemble, chacune nourrissant l’autre pour créer une expérience immersive, sensible et vibrante. Sur scène, le mouvement, le son et l’image se répondent, se prolongent et transforment progressivement l’espace, donnant naissance à un univers en constante évolution.

Les artistes façonnent un paysage scénique où les gestes dialoguent avec les mélodies, où les textures sonores trouvent un écho dans les formes visuelles, et où chaque tableau naît de cette circulation entre les trois langages. Le spectacle joue sur des contrastes de rythmes et d’intensités, composant un voyage sensoriel à la fois poétique, dynamique et profondément vivant.

Pensé et interprété par des artistes exigeants, chacun apportant la singularité de son univers mais œuvrant dans un même souffle, L’espace d’un instant invite le public à se laisser porter par la rencontre de ces trois écritures qui, réunies, donnent toute sa force et sa beauté à l’instant partagé. .

Salle La Rive Mont Roland 23 rue Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

