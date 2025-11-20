Concert L’esprit gospel Phaella Quetteville

église Quetteville Calvados

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Concert à l’église Saint Laurent

Dans le cadre des JEP

Participation libre .

église Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68

English : Concert L’esprit gospel Phaella

Free participation

German : Concert L’esprit gospel Phaella

Konzert in der Sankt-Laurentius-Kirche

Italiano :

Concerto nella chiesa di Saint Laurent

Espanol :

Concierto en la iglesia de Saint Laurent

