Concert L’esprit gospel Phaella Quetteville
église Quetteville Calvados
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Concert à l’église Saint Laurent
Dans le cadre des JEP
Participation libre .
église Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68
English : Concert L’esprit gospel Phaella
Free participation
German : Concert L’esprit gospel Phaella
Konzert in der Sankt-Laurentius-Kirche
Italiano :
Concerto nella chiesa di Saint Laurent
Espanol :
Concierto en la iglesia de Saint Laurent
