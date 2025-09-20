Concert Let’s Goldman Salle Espace la Dorlière Beauzac

Salle Espace la Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : 7 EUR

Samedi 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

2025-09-20

Concert Let’s Goldman 2025 organisé par le Comité des Fêtes de Beauzac salle espace la Dorlière. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron et sur hello asso.

Salle Espace la Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Let’s Goldman 2025 concert organized by the Comité des Fêtes de Beauzac salle espace la Dorlière. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office and on hello asso.

German :

Konzert Let’s Goldman 2025, organisiert vom Comité des Fêtes de Beauzac salle espace la Dorlière. Reservierungen in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron und auf hello asso.

Italiano :

Concerto Let’s Goldman 2025 organizzato dal Comité des Fêtes de Beauzac all’Espace la Dorlière. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron e su hello asso.

Espanol :

Concierto Let’s Goldman 2025 organizado por el Comité des Fêtes de Beauzac en el Espace la Dorlière. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron y en hello asso.

L’événement Concert Let’s Goldman Beauzac a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron