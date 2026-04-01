Concert Let’s Goldman Salle des Congrès Objat

Objat

Concert Let’s Goldman

Salle des Congrès Rue de l’Ancien temple Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

FL Organisation et Panel Production proposent Let’s Goldman .

20h30 à la salle des Congrès

Billetterie en ligne sur my.weezevent.com .

Salle des Congrès Rue de l’Ancien temple Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 68 10

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English : Concert Let’s Goldman

L’événement Concert Let’s Goldman Objat a été mis à jour le 2026-04-13 par Brive Tourisme