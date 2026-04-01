Concert Let’s Goldman Salle des Congrès Objat
Concert Let’s Goldman Salle des Congrès Objat samedi 18 avril 2026.
Objat
Concert Let’s Goldman
Salle des Congrès Rue de l’Ancien temple Objat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
FL Organisation et Panel Production proposent Let’s Goldman .
20h30 à la salle des Congrès
Billetterie en ligne sur my.weezevent.com .
Salle des Congrès Rue de l’Ancien temple Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 68 10
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English : Concert Let’s Goldman
L’événement Concert Let’s Goldman Objat a été mis à jour le 2026-04-13 par Brive Tourisme
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