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Concert Let’s Goldman Salle des Congrès Objat

Concert Let’s Goldman Salle des Congrès Objat

Concert Let’s Goldman Salle des Congrès Objat samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des Congrès

Adresse : Rue de l'Ancien temple

Ville : 19130 Objat

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Objat

Concert Let’s Goldman

Salle des Congrès Rue de l’Ancien temple Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

FL Organisation et Panel Production proposent Let’s Goldman .
20h30 à la salle des Congrès
Billetterie en ligne sur my.weezevent.com   .

Salle des Congrès Rue de l’Ancien temple Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 68 10 

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English : Concert Let’s Goldman

L’événement Concert Let’s Goldman Objat a été mis à jour le 2026-04-13 par Brive Tourisme

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