Concert | Let’s Gow Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Let’s Gow
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Let’s Gow joue un répertoire ancré dans les traditions d’Écosse et d’Irlande en s’inspirant des musiques d’aujourd’hui et d’autrefois.
Reels, jigs, strathspeyx et chansons vous inviteront au voyage, à la danse et à la fête… Mario Peperoni au violon et à la voix ; Cathy Castet à la guitare, au bousouki, au violon, à la voix et à la cornemuse (border bipes).
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
