Concert Let’s Play Salle de Robien Saint-Brieuc

Concert Let’s Play

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

2026-02-06

Les Bibliothèques de Saint-Brieuc et l’école des Beaux-Arts s’associent au conservatoire pour visiter de l’intérieur le monde des jeux vidéo.

Au programme de cette plongée dans le 10ème Art

La musicienne Laura Perrudin reviendra sur sa résidence à la Villa Albertine, à Los Angeles, exposition de fanarts des élèves et professeurs de l’École des Beaux-Arts, consoles de jeux à disposition et concert par les élèves et professeurs du conservatoire sur un programme de musiques de jeux vidéo (Clair-Obscur Expédition 33, A Plague Tale, Super Smash Bros, Pokémon…). .

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

