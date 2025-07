Concert Let’s Pop un concentré d’énergie live pour une ambiance cool et festive ! Laruns

Concert Let’s Pop un concentré d’énergie live pour une ambiance cool et festive !

Rue du Port Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-29

2025-07-29

Ce trio revisite avec fraîcheur les grands standards de la pop et de la variété, d’hier à aujourd’hui. Au programme Clara Luciani, Queen, Pharrell Williams, The Beatles, Zazie, Amy Winehouse, Manu Chao, The Pretenders, Zaz, Sheryl Crow… et bien d’autres !

Porté par la voix chaleureuse et les percussions de Stéphanie, le groove du cajón de Valéry, et les riffs de David à la guitare, Let’s Pop transforme chaque concert en moment de partage et de bonne humeur.

Laissez-vous embarquer par leur énergie 100% live ! .

Rue du Port Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 19 88

