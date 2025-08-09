Concert Leveret Saint-Gervais-d’Auvergne
Concert Leveret Saint-Gervais-d’Auvergne samedi 9 août 2025.
Concert Leveret
Église Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-09 18:00:00
fin : 2025-08-09
Date(s) :
2025-08-09
Concert à l’occasion du festival Comboros.
Buvette et une restauration, de jour comme de nuit !
Église Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr
English :
Concert on the occasion of the Comboros festival.
Refreshments and catering, day and night!
German :
Konzert anlässlich des Comboros-Festivals.
Tag und Nacht gibt es Getränke und Essen!
Italiano :
Concerto nell’ambito del festival Comboros.
Rinfreschi e catering, giorno e notte!
Espanol :
Concierto en el marco del festival Comboros.
Refrescos y catering, ¡de día y de noche!
L’événement Concert Leveret Saint-Gervais-d’Auvergne a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme des Combrailles