Concert Leveret Saint-Gervais-d’Auvergne

Concert Leveret Saint-Gervais-d’Auvergne samedi 9 août 2025.

Concert Leveret

Église Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Concert à l’occasion du festival Comboros.

Buvette et une restauration, de jour comme de nuit !

Église Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr

English :

Concert on the occasion of the Comboros festival.

Refreshments and catering, day and night!

German :

Konzert anlässlich des Comboros-Festivals.

Tag und Nacht gibt es Getränke und Essen!

Italiano :

Concerto nell’ambito del festival Comboros.

Rinfreschi e catering, giorno e notte!

Espanol :

Concierto en el marco del festival Comboros.

Refrescos y catering, ¡de día y de noche!

