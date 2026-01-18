Concert Leyritz-Moncassin
Concert Leyritz-Moncassin dimanche 8 février 2026.
Concert
Église St Pierre Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Concert de l’école des Arts de Tonneins.
1° partie musiques actuelles
2° partie l’orchestre Les Poly’sons interprètera des musiques de films et des musiques du monde
Tombola, vente de billets et tirage au sort le jour du concert.
Vente de pâtisseries et boissons sur place. .
Église St Pierre Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 97 47 53 les.amis.de.saint.pierre.47700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne