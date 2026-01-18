Concert Leyritz-Moncassin

Concert

Église St Pierre Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

2026-02-08

Concert de l’école des Arts de Tonneins.

1° partie musiques actuelles

2° partie l’orchestre Les Poly’sons interprètera des musiques de films et des musiques du monde

Tombola, vente de billets et tirage au sort le jour du concert.

Vente de pâtisseries et boissons sur place. .

Église St Pierre Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 97 47 53 les.amis.de.saint.pierre.47700@gmail.com

