Concert ; LH Reggae Night Le Hangar Zéro Le Havre
Concert ; LH Reggae Night
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 19:00:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
La LH Reggae Night revient pour enflammer la rentrée avec une soirée 100% vibes, 100% famille, 100% Le Havre !
Au programme
– Live Sound System & DJ sets programmation à venir…a
– Des guests surprises pour faire vibrer le dancefloor !
– Une soirée authentique, festive, haute en couleurs et en vibrations reggae & dancehall, made in LH.
Viens skanker, danser, célébrer et kiffer jusqu’au bout de la nuit !
Prends ta prévente dès maintenant et rejoins le mouvement ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
