Concert ; LH Reggae Night Le Hangar Zéro Le Havre

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

La LH Reggae Night revient pour enflammer la rentrée avec une soirée 100% vibes, 100% famille, 100% Le Havre !

Au programme

– Live Sound System & DJ sets programmation à venir…a

– Des guests surprises pour faire vibrer le dancefloor !

– Une soirée authentique, festive, haute en couleurs et en vibrations reggae & dancehall, made in LH.

Viens skanker, danser, célébrer et kiffer jusqu’au bout de la nuit !

Prends ta prévente dès maintenant et rejoins le mouvement ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

