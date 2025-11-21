Concert L’Haridon Le Pottier Rue Guy Kervinio Melrand
Concert L’Haridon Le Pottier Rue Guy Kervinio Melrand vendredi 21 novembre 2025.
Concert L’Haridon Le Pottier
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Concert de musiques traditionnelles
21h. Payant. .
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert L’Haridon Le Pottier Melrand a été mis à jour le 2025-11-03 par OT BAUD Communauté