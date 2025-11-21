Concert L’Haridon Le Pottier Rue Guy Kervinio Melrand

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert L’Haridon Le Pottier

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan

Début : 2025-11-21 21:00:00
Concert de musiques traditionnelles
21h. Payant.   .

L’événement Concert L’Haridon Le Pottier Melrand a été mis à jour le 2025-11-03 par OT BAUD Communauté