Concert : L’harmonie culturelle au son du koto, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Concert : L’harmonie culturelle au son du koto Vendredi 3 avril, 18h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T19:30:00+02:00

Un concert exceptionnel mettant en avant le son unique du koto, instrument traditionnel japonais de plus de 400 ans d’histoire. À travers la magie de la musique live, les deux musiciennes sont animées par le désir de partager le charme du koto à un public international. Elles invitent le public à un voyage sonore où la beauté, la sensibilité et la permanence de l’art traditionnel japonais se dévoilent pleinement.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Organisé par l’association Toulouse Japon. Avec Yuko Kikunagi et Norika Suzuki