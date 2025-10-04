Concert l’Harmonie part en croisière La Croix-aux-Mines

Concert l’Harmonie part en croisière La Croix-aux-Mines samedi 4 octobre 2025.

Concert l’Harmonie part en croisière

Salle des Fêtes La Croix-aux-Mines Vosges

Début : Samedi Dimanche 2025-10-04 20:30:00

Concert l’harmonie part en croisière part en croisière par l’Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.

Venez naviguer aux rythmes du monde !Tout public

Salle des Fêtes La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est +33 3 29 51 78 01 harmonie-bdl@netcourrier.com

English :

Concert l’harmonie part en croisière by the Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.

Come and sail to the rhythms of the world!

German :

Konzert l’harmonie part en croisière part en croisière von der Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.

Segeln Sie zu den Rhythmen der Welt!

Italiano :

Concerto l’harmonie part en croisière dell’Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.

Venite a navigare ai ritmi del mondo!

Espanol :

Concierto l’harmonie part en croisière de la Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.

¡Ven a navegar al ritmo del mundo!

