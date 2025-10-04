Concert l’Harmonie part en croisière La Croix-aux-Mines
Concert l'Harmonie part en croisière La Croix-aux-Mines samedi 4 octobre 2025.
Concert l’Harmonie part en croisière
Salle des Fêtes La Croix-aux-Mines Vosges
Samedi 2025-10-04 20:30:00
Concert l’harmonie part en croisière part en croisière par l’Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.
Venez naviguer aux rythmes du monde !Tout public
Salle des Fêtes La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est +33 3 29 51 78 01 harmonie-bdl@netcourrier.com
English :
Concert l’harmonie part en croisière by the Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.
Come and sail to the rhythms of the world!
German :
Konzert l’harmonie part en croisière part en croisière von der Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.
Segeln Sie zu den Rhythmen der Welt!
Italiano :
Concerto l’harmonie part en croisière dell’Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.
Venite a navigare ai ritmi del mondo!
Espanol :
Concierto l’harmonie part en croisière de la Harmonie Municiaple de Ban de Laveline.
¡Ven a navegar al ritmo del mundo!
