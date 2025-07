Concert L’Hériatge Goldman 2 Maxéville

Concert L’Hériatge Goldman 2 Maxéville samedi 18 octobre 2025.

Concert L’Hériatge Goldman 2

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’Héritage Goldman Épisode 2, c’est la suite d’un incroyable voyage musical autour des plus grands succès de Jean-Jacques Goldman. Après une tournée triomphale ayant rassemblé plus de 400 000 spectateurs, la troupe revient avec un nouveau spectacle qui célèbre aussi bien les chansons de Goldman que celles qu’il a écrites pour les plus grandes voix francophones. Une soirée pleine d’émotion, de souvenirs et d’énergie, portée par la magie d’une œuvre intemporelle.

Ce deuxième volet, orchestré par Erick Benzi, propose 25 tubes incontournables interprétés en live pendant deux heures de pur bonheur. De Céline Dion à Johnny Hallyday, en passant par Florent Pagny ou Patricia Kaas, c’est toute la richesse du répertoire Goldman qui se dévoile. Une tournée d’adieu pour Michael Jones, mais une nouvelle page qui s’ouvre pour les fans, dans une communion vibrante entre le public et l’héritage d’un monument de la chanson française.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

L?Héritage Goldman? Episode 2 is the continuation of an incredible musical journey around Jean-Jacques Goldman?s greatest hits. After a triumphant tour that drew over 400,000 spectators, the troupe returns with a new show that celebrates both Goldman?s own songs and those he wrote for the greatest French voices. An evening full of emotion, memories and energy, carried by the magic of a timeless work.

This second instalment, orchestrated by Erick Benzi, features 25 essential hits performed live over two hours of pure pleasure. From Céline Dion to Johnny Hallyday, via Florent Pagny and Patricia Kaas, the richness of the Goldman repertoire is revealed. A farewell tour for Michael Jones, but a new page opens for fans, in a vibrant communion between the public and the legacy of a monument to French chanson.

Information and reservations on the website.

German :

Das Goldman-Erbe ? Episode 2 ist die Fortsetzung einer unglaublichen musikalischen Reise rund um die größten Hits von Jean-Jacques Goldman. Nach einer triumphalen Tournee mit über 400.000 Zuschauern kehrt die Truppe mit einer neuen Show zurück, die sowohl Goldmans eigene Lieder als auch die, die er für die größten französischsprachigen Stimmen geschrieben hat, feiert. Ein Abend voller Emotionen, Erinnerungen und Energie, getragen von der Magie eines zeitlosen Werks.

Dieser zweite Teil, orchestriert von Erick Benzi, bietet 25 unumgängliche Hits, die live interpretiert werden, während zwei Stunden purer Freude. Von Céline Dion über Johnny Hallyday bis hin zu Florent Pagny und Patricia Kaas wird der ganze Reichtum des Goldman-Repertoires enthüllt. Eine Abschiedstournee für Michael Jones, aber eine neue Seite für die Fans, in einer vibrierenden Gemeinschaft zwischen dem Publikum und dem Vermächtnis eines Monuments des französischen Chansons.

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

L’eredità Goldman? Episodio 2 è la continuazione di un incredibile viaggio musicale attraverso i più grandi successi di Jean-Jacques Goldman. Dopo una tournée trionfale che ha richiamato più di 400.000 spettatori, la troupe torna con un nuovo spettacolo che celebra sia le canzoni di Goldman che quelle scritte per i più grandi cantanti francesi. Una serata ricca di emozioni, ricordi ed energia, trasportata dalla magia di un’opera senza tempo.

Questa seconda puntata, orchestrata da Erick Benzi, presenta 25 successi essenziali eseguiti dal vivo per due ore di pura gioia. Da Céline Dion e Johnny Hallyday a Florent Pagny e Patricia Kaas, il repertorio di Goldman si rivela in tutta la sua ricchezza. È un tour d’addio per Michael Jones, ma una nuova pagina si apre per i fan, in una vibrante comunione tra il pubblico e l’eredità di un monumento della canzone francese.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

El legado Goldman ? Episodio 2 es la continuación de un increíble viaje musical a través de los grandes éxitos de Jean-Jacques Goldman. Tras una gira triunfal que congregó a más de 400.000 espectadores, la compañía regresa con un nuevo espectáculo que celebra tanto las canciones propias de Goldman como las que escribió para los más grandes cantantes franceses. Una velada llena de emoción, recuerdos y energía, llevada por la magia de una obra atemporal.

Esta segunda entrega, orquestada por Erick Benzi, presenta 25 éxitos esenciales interpretados en directo durante dos horas de pura alegría. De Céline Dion y Johnny Hallyday a Florent Pagny y Patricia Kaas, el repertorio Goldman se revela en toda su riqueza. Es una gira de despedida para Michael Jones, pero se abre una nueva página para los fans, en una vibrante comunión entre el público y el legado de un monumento de la canción francesa.

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Concert L’Hériatge Goldman 2 Maxéville a été mis à jour le 2025-07-26 par DESTINATION NANCY