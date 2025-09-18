Concert: L’Héritage Goldman 2 CS 81144 Montluçon
La troupe de l’Héritage Goldman poursuit sa course folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le fidèle collaborateur de Jean-Jacques.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com
English :
The Héritage Goldman troupe continues its wild ride through a new musical journey under the direction of Erick BENZI, Jean-Jacques? faithful collaborator.
German :
Die Truppe von L’Héritage Goldman setzt ihre wilde Fahrt durch eine neue musikalische Reise unter der Leitung von Erick BENZI, dem treuen Mitarbeiter von Jean-Jacques, fort.
Italiano :
La troupe di Héritage Goldman continua la sua corsa sfrenata attraverso un nuovo viaggio musicale sotto la direzione di Erick BENZI, fedele collaboratore di Jean-Jacques.
Espanol :
La compañía Héritage Goldman prosigue su alocado viaje musical bajo la dirección de Erick BENZI, fiel colaborador de Jean-Jacques.
