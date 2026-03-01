Concert L’heure exquise Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Concert L’heure exquise

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Concert l’heure exquise, par le Conservatoire du Pays de Montbéliard.

C’est l’instant précieux de réenchanter la mélodie, de s’offrir le temps de chanter autrement. D’un compositeur à l’autre, d’un univers à l’autre, les mots cheminent et nous traversent, réinventant sans cesse l’amour et la vie.

Un programme sensible et éclectique, entre musique française et chanson, réunissant Reynaldo Hahn, Jules Massenet, Francis Poulenc, Emily Loizeau, Juliette Kisling, Clarika et Daphné.

Avec

C. Bunod, chant

J. Chamouton-Choulet, chant, piano, arrangements

A. Corrado, piano

S. Richard, chant, guitare, basse

A. Vieu, vibraphone, glockenspiel

En lever de rideau

Yevanhelina Chaplynska, Kahéna Charef, Constance Chirat, Sofia Pavlova,

Luciane Rimbert, élèves de la classe de Claudine Bunod

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

