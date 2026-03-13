CONCERT L’HEURE MUSICALE AVRIL Banyuls-sur-Mer
CONCERT L’HEURE MUSICALE AVRIL Banyuls-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.
CONCERT L’HEURE MUSICALE AVRIL
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Quatuor Gioia T. Bougon, baryton et violon, G. Lopez, violon, G. Gironès, clavecin et violoncelle, J. Gironès, théorbe et guitare
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Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
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English :
Quatuor Gioia: T. Bougon, baritone and violin, G. Lopez, violin, G. Gironès, harpsichord and cello, J. Gironès, theorbo and guitar
L’événement CONCERT L’HEURE MUSICALE AVRIL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE BANYULS SUR MER