CONCERT L’HEURE MUSICALE AVRIL

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Quatuor Gioia T. Bougon, baryton et violon, G. Lopez, violon, G. Gironès, clavecin et violoncelle, J. Gironès, théorbe et guitare

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Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

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English :

Quatuor Gioia: T. Bougon, baritone and violin, G. Lopez, violin, G. Gironès, harpsichord and cello, J. Gironès, theorbo and guitar

L’événement CONCERT L’HEURE MUSICALE AVRIL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE BANYULS SUR MER