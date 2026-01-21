CONCERT L’HEURE MUSICALE FÉVRIER Banyuls-sur-Mer

CONCERT L’HEURE MUSICALE FÉVRIER

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro avec le Quintette ‘Les Multitimbrés’, cinq musiciens inspirés issus de l’Opéra-Orchestre National de Montpellier.

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

English :

Concert L?heure musicale des amis d?Alain Marinaro with the Quintette ?Les Multitimbrés?, five inspired musicians from the Opéra-Orchestre National de Montpellier.

