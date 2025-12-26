CONCERT L’HEURE MUSICALE JANVIER 2026 Banyuls-sur-Mer
CONCERT L’HEURE MUSICALE JANVIER 2026
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 –
Début : 2026-01-03 16:00:00
2026-01-03
L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro célèbre le 150e anniversaire du compositeur Maurice Ravel
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro celebrates composer Maurice Ravel’s 150th birthday
