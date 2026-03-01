CONCERT L’HEURE MUSICALE MARS

Banyuls-sur-Mer

Début : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec le pianiste italien Vittorio Forte.

Avenue du Puig del Mas Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

English :

L’heure musicale concert by the Friends of Alain Marinaro with Italian pianist Vittorio Forte.

