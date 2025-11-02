CONCERT L’HEURE MUSICALE NOVEMBRE Banyuls-sur-Mer

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer

Tarif : 13

2025-11-02 16:30:00
2025-11-02

Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, Trio Luz avec Lucie Boulard, Marianne Sabatier et Pauline Schlouch.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 

English :

Concert L?heure musicale des amis d?Alain Marinaro, Trio Luz with Lucie Boulard, Marianne Sabatier and Pauline Schlouch.

German :

Konzert L?heure musicale des amis d’Alain Marinaro, Trio Luz mit Lucie Boulard, Marianne Sabatier und Pauline Schlouch.

Italiano :

Concerto L’ora musicale degli amici di Alain Marinaro, Trio Luz con Lucie Boulard, Marianne Sabatier e Pauline Schlouch.

Espanol :

Concierto L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, Trío Luz con Lucie Boulard, Marianne Sabatier y Pauline Schlouch.

