CONCERT L'HEURE MUSICALE NOVEMBRE Banyuls-sur-Mer dimanche 2 novembre 2025.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 – 13
Tarif réduit
Début : 2025-11-02 16:30:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, Trio Luz avec Lucie Boulard, Marianne Sabatier et Pauline Schlouch.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
English :
Concert L?heure musicale des amis d?Alain Marinaro, Trio Luz with Lucie Boulard, Marianne Sabatier and Pauline Schlouch.
German :
Konzert L?heure musicale des amis d’Alain Marinaro, Trio Luz mit Lucie Boulard, Marianne Sabatier und Pauline Schlouch.
Italiano :
Concerto L’ora musicale degli amici di Alain Marinaro, Trio Luz con Lucie Boulard, Marianne Sabatier e Pauline Schlouch.
Espanol :
Concierto L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, Trío Luz con Lucie Boulard, Marianne Sabatier y Pauline Schlouch.
L’événement CONCERT L’HEURE MUSICALE NOVEMBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par OT DE BANYULS SUR MER