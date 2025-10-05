CONCERT L’HEURE MUSICALE OCTOBRE Banyuls-sur-Mer

CONCERT L’HEURE MUSICALE OCTOBRE

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Début : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

English :

L?heure musicale concert by Alain Marinaro?s friends

German :

Konzert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro (Musikstunde der Freunde von Alain Marinaro)

Italiano :

Concerto L’heure musicale degli amici di Alain Marinaro

Espanol :

Concierto L’heure musicale de los amigos de Alain Marinaro

