CONCERT L’HEURE MUSICALE SEPTEMBRE Banyuls-sur-Mer

CONCERT L’HEURE MUSICALE SEPTEMBRE
Avenue du Puig del Mas Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-07 16:00:00
2025-09-07
Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro. Ensemble Orfeo futuro avec Angelica Disanto, soprano, Gioacchino de Padova, viole de gambe, Gabriele Natilla, guitare, théorbe et luth, Giovanni Rota et Valerio Latartara, violons, Michele Visaggi, clavecin.
Avenue du Puig del Mas Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
English :
Concert by L?heure musicale des amis d?Alain Marinaro. Ensemble Orfeo futuro with Angelica Disanto, soprano, Gioacchino de Padova, viola da gamba, Gabriele Natilla, guitar, theorbo and lute, Giovanni Rota and Valerio Latartara, violins, Michele Visaggi, harpsichord.
German :
Konzert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro (Musikstunde der Freunde von Alain Marinaro). Ensemble Orfeo futuro mit Angelica Disanto, Sopran, Gioacchino de Padova, Viola da Gamba, Gabriele Natilla, Gitarre, Theorbe und Laute, Giovanni Rota und Valerio Latartara, Violinen, Michele Visaggi, Cembalo.
Italiano :
Concerto di L’ora musicale degli amici di Alain Marinaro. Ensemble Orfeo futuro con Angelica Disanto, soprano, Gioacchino de Padova, viola da gamba, Gabriele Natilla, chitarra, tiorba e liuto, Giovanni Rota e Valerio Latartara, violini, Michele Visaggi, clavicembalo.
Espanol :
Concierto de L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro. Ensemble Orfeo futuro con Angelica Disanto, soprano, Gioacchino de Padova, viola da gamba, Gabriele Natilla, guitarra, tiorba y laúd, Giovanni Rota y Valerio Latartara, violines, Michele Visaggi, clave.
