Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée Place du Tribunal Pont-l’Évêque

Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée
Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Par les élèves musiciens de l’école de musique intercommunale
Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .
Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr
English : Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée
By student musicians from the intercommunal music school
German : Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée
Von den Musikschülern der interkommunalen Musikschule
Italiano :
A cura degli studenti musicisti della scuola di musica intercomunale
Espanol :
Por alumnos músicos de la escuela intercomunal de música
