Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée Place du Tribunal Pont-l’Évêque

Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée

Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Par les élèves musiciens de l’école de musique intercommunale

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .

Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr

English : Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée

By student musicians from the intercommunal music school

German : Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée

Von den Musikschülern der interkommunalen Musikschule

Italiano :

A cura degli studenti musicisti della scuola di musica intercomunale

Espanol :

Por alumnos músicos de la escuela intercomunal de música

L’événement Concert L’histoire de Casse-Noisette revisitée Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Terre d’Auge Tourisme