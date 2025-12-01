Concert L’Histoire en Musique Un voyage à travers les siècles Place de l’Église Puceul

Concert L’Histoire en Musique Un voyage à travers les siècles

La Philharmonie des Deux Mondes, sous la direction de Nicolas Jounis, vous invite à un concert exceptionnel retraçant l’évolution de la musique du XVIIe au XXe siècle.

De la splendeur du baroque aux élans du romantisme, ce programme réunit des œuvres emblématiques de Lully, Corelli, Bach, Haendel, Rameau, Mozart, Beethoven, Strauss, Brahms, Grieg, Mascagni et Albinoni. Chaque pièce sera précédée d’une courte présentation, enrichie d’anecdotes captivantes qui éclairent son contexte, ses secrets et son influence sur l’histoire musicale.

Ce parcours sonore, entre faste baroque et émotions romantiques, offrira au public une redécouverte vivante et sensible de quatre siècles de création musicale — un véritable voyage à travers le temps et les styles.

Un concert à la fois lumineux et émouvant, où la musique raconte son propre voyage.

Tout public

Gratuit

Sans réservation .

Place de l’Église Eglise Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 51 35 54

