Informations pratiques

L’Hôme-Chamondot

Concert

eglise Saint Martin L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Mairie de l’Hôme-Chamondot vous propose un concert de musiques romantiques à travers l’Europe, sous la forme d’un récital piano-violon, interprété par Marie-Hélène VIVANCO et Christophe MAYNARD.

Au programme Schubert, Chopin, Rachmaninov et Schumann.

Libre Participation. .

eglise Saint Martin L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 63 76

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English : Concert

L’événement Concert L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Touisme des Hauts du Perche