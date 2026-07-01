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AGENDA · L'Hôme-Chamondot

Concert L’Hôme-Chamondot

samedi 18 juillet 2026 · L'Hôme-Chamondot

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
eglise Saint Martin
Ville
61290 L'Hôme-Chamondot
Département
Orne
Tarif

L’Hôme-Chamondot

Concert

eglise Saint Martin L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La Mairie de l’Hôme-Chamondot vous propose un concert de musiques romantiques à travers l’Europe, sous la forme d’un récital piano-violon, interprété par Marie-Hélène VIVANCO et Christophe MAYNARD.
Au programme Schubert, Chopin, Rachmaninov et Schumann.
Libre Participation.   .

eglise Saint Martin L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 63 76 

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English : Concert

L’événement Concert L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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