Concert L’Hôme-Chamondot
samedi 18 juillet 2026 · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
L’Hôme-Chamondot
Concert
eglise Saint Martin L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Mairie de l’Hôme-Chamondot vous propose un concert de musiques romantiques à travers l’Europe, sous la forme d’un récital piano-violon, interprété par Marie-Hélène VIVANCO et Christophe MAYNARD.
Au programme Schubert, Chopin, Rachmaninov et Schumann.
Libre Participation. .
eglise Saint Martin L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 63 76
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English : Concert
L’événement Concert L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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