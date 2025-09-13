Concert L’homme qui plantait des arbres Buzy
Concert L’homme qui plantait des arbres Buzy samedi 13 septembre 2025.
Concert L’homme qui plantait des arbres
Place du Prat Buzy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
L’homme qui plantait des arbres / À partir de 9 ans 1h Cie Cappella Forensis
Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIe siècle.
Trois musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent des œuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres.
Le texte de Giono et les musiques s’entrecroisent et se nourrissent.
Un roman concert à l’optimisme humaniste irrésistible ! .
Place du Prat Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr
