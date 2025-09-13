Concert L’homme qui plantait des arbres Buzy

Concert L’homme qui plantait des arbres Buzy samedi 13 septembre 2025.

Concert L’homme qui plantait des arbres

Place du Prat Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

L’homme qui plantait des arbres / À partir de 9 ans 1h Cie Cappella Forensis

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIe siècle.

Trois musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent des œuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres.

Le texte de Giono et les musiques s’entrecroisent et se nourrissent.

Un roman concert à l’optimisme humaniste irrésistible ! .

Place du Prat Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

English : Concert L’homme qui plantait des arbres

German : Concert L’homme qui plantait des arbres

Italiano :

Espanol : Concert L’homme qui plantait des arbres

L’événement Concert L’homme qui plantait des arbres Buzy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées