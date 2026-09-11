Concert : Lïa, un duo entre chansons et émotion…, Château de Bucheneck, Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Concert : Lïa, un duo entre chansons et émotion… Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Bucheneck Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Lïa, c’est la contraction de Célia, chanteuse originaire de Thann, qu’on a déjà pu entendre sur les scènes locales depuis quelques années. Une voix reconnaissable et un sens de l’adaptation rare. Célia sait capturer les nuances d’un morceau pour l’arranger avec délicatesse et personnaliser toutes les couleurs harmoniques.

Mais Lïa c’est aussi Lupin, un guitariste qui a bourlingué dans moultes formations régionales et qui donne du rythme et de la pulsation au duo.

Dans leur besace, des morceaux qu’on a tous fredonnés : de Clapton à Henri Salvador en passant par quelques mélodies inoubliables des années 80, le duo agrémente le répertoire de chansons du patrimoine français avec des textes bien trempés ! Le mélange des langues entraîne l’auditeur dans des univers sucrés où l’on a pleinement envie de chanter de concert ! Et c’est le but ! Une après-midi de partage musical dans le cadre des Journées du Patrimoine au château Bucheneck. Tout un programme !

Château de Bucheneck 19 Rue du Kageneck, 68360 Soultz-Haut-Rhin, France Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est

Lïa, c’est la contraction de Célia, chanteuse originaire de Thann, qu’on a déjà pu entendre sur les scènes locales depuis quelques années. Une voix reconnaissable et un sens de l’adaptation rare. les…

©Lïa