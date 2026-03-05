Concert Libertés Artscenic Limoges
Concert Libertés Artscenic Limoges samedi 18 avril 2026.
Concert Libertés
Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18 2026-04-19
Venez assister au concert Liberté du chœur de scène académique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
English : Concert Libertés
