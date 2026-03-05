Concert Libertés Artscenic Limoges

Concert Libertés

Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Venez assister au concert Liberté du chœur de scène académique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Artscenic 4 Impasse des Charentes Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Libertés

L’événement Concert Libertés Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole