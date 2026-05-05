Concert Ligne 4 Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Concert Ligne 4

Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Jazz Hip Hop Stand up .

Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46

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English :

L’événement Concert Ligne 4 Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor