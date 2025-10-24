Evénement NateeVox La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon

Evénement NateeVox

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

14h 16h Atelier pour libérer la voix et le corps.

20h 1ere partie concert, versions revisitées, groovy

2 e partie JAM Vox dance avec le collectif 1% (Battle, défis, Groove et restitution show des ateliers de l’après-midi. .

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com

