Evénement NateeVox La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon samedi 20 décembre 2025.
La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
14h 16h Atelier pour libérer la voix et le corps.
20h 1ere partie concert, versions revisitées, groovy
2 e partie JAM Vox dance avec le collectif 1% (Battle, défis, Groove et restitution show des ateliers de l’après-midi. .
La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com
