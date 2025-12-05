Concert Lili Gyle La Maison Orthez

Concert Lili Gyle

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

2025-12-19

Venez écouter autour d’un bon repas, ce duo qui vous proposera un répertoire de musique Soul & Jazz. .

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05

