Concert Lili Musique improvisée, jazz Ducey Ducey-Les Chéris

Concert Lili Musique improvisée, jazz

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Lili Projet Failles

Artiste inclassable aux influences multiples, Lili voyage à travers le jazz, le rock progressif ou le rap, retombant toujours sur ses cordes vocales qu'elle use comme d'un instrument d'improvisation. Seule en scène, elle ouvre son journal de bord en mots et en sons, offrant une poésie de l'épars sans concession sur sa condition humaine et sur notre monde actuel. Lili est soutenue par la Luciole à Alençon et est lauréate du dispositif Start du Norma.

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 46 contact@musique-experience.net

