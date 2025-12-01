Concert Lilian Renaud Colmar

Concert Lilian Renaud Colmar vendredi 12 décembre 2025.

Concert Lilian Renaud

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 20:30:00

Avec sa nouvelle tournée, Lilian Renaud offre une pause bienvenue, un moment de rassemblement et de réconfort.

Avec sa nouvelle tournée, Lilian Renaud offre une pause bienvenue, un moment de rassemblement et de réconfort. Portée par les nouvelles chansons de son cinquième album, Le champ des possibles tour promet d’être une expérience émotive et inspirante, où l’artiste partage son univers authentique et sincère. Les spectateurs auront l’occasion de découvrir la profondeur de ses textes et la chaleur de ses compositions, portées par une instrumentation généreuse et un talent vocal indéniable. Dans une époque où l’espoir peut sembler fragile, Lilian Renaud rappelle à travers ses chansons la beauté des liens humains et la puissance de la musique comme vecteur d’unité et de paix. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

With his new tour, Lilian Renaud offers a welcome break, a moment of togetherness and comfort.

German :

Mit seiner neuen Tournee bietet Lilian Renaud eine willkommene Pause, einen Moment der Zusammenkunft und des Trostes.

Italiano :

Con il suo nuovo tour, Lilian Renaud offre una gradita pausa, un momento per raccogliersi e confortarsi.

Espanol :

Con su nueva gira, Lilian Renaud ofrece un bienvenido descanso, un momento para reunirse y reconfortarse.

