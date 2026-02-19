CONCERT LILIFLEURS JAZZ La bonne soupe Monétay-sur-Allier
vendredi 6 mars 2026.
CONCERT LILIFLEURS JAZZ
La bonne soupe 1 Rue des Vendanges Monétay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Une soirée jazz envoûtante avec Lilifleurs Jazz ! Venez savourer musique et bonne cuisine dans une ambiance chaleureuse. Réservez vite votre table !
.
La bonne soupe 1 Rue des Vendanges Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 68 23 contact@la-bonne-soupe.fr
English :
An enchanting jazz evening with Lilifleurs Jazz! Come and enjoy music and good food in a warm atmosphere. Reserve your table now!
L’événement CONCERT LILIFLEURS JAZZ Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule