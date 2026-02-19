CONCERT LILIFLEURS JAZZ La bonne soupe Monétay-sur-Allier

CONCERT LILIFLEURS JAZZ

La bonne soupe 1 Rue des Vendanges Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Une soirée jazz envoûtante avec Lilifleurs Jazz ! Venez savourer musique et bonne cuisine dans une ambiance chaleureuse. Réservez vite votre table !

La bonne soupe 1 Rue des Vendanges Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 68 23 contact@la-bonne-soupe.fr

English :

An enchanting jazz evening with Lilifleurs Jazz! Come and enjoy music and good food in a warm atmosphere. Reserve your table now!

L’événement CONCERT LILIFLEURS JAZZ Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule