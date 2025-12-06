CONCERT LILLA ET SES MUSICIENS route de Savenay Bouvron

CONCERT LILLA ET SES MUSICIENS

route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez entendre sur scène la chanteuse Lilla, autrice-compositrice, accompagnée de ses musiciens. Dans ses textes, on entend résonner l’héritage de Linda Lemay ou encore celui de Bénabar. Le public se laisse emporter par la chaleur de sa voix et son authenticité qui créent une ambiance très intime.

En première partie, un duo très connu dans la région Les 2’Moiselles . Leur complicité, leur générosité et la puissance de leurs voix laissent le public sous le charme à chaque spectacle.

Spectacle organisé par l’association Allégrias et produit par l’association LEYV.

Réservations en ligne, par téléphone ou en point de vente Le Salon de Rachel, à Bouvron. .

English :

Come and hear singer-songwriter Lilla on stage, accompanied by her musicians. Her lyrics are reminiscent of Linda Lemay and Bénabar. The warmth of her voice and her authenticity create a very intimate atmosphere.

German :

Erleben Sie die Sängerin Lilla, Autorin und Komponistin, auf der Bühne, begleitet von ihren Musikern. In ihren Texten hört man das Erbe von Linda Lemay oder auch von Bénabar mitschwingen. Das Publikum lässt sich von der Wärme ihrer Stimme und ihrer Authentizität mitreißen, die eine sehr intime Atmosphäre schaffen.

Italiano :

Venite a sentire la cantautrice Lilla dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti. I suoi testi ricordano Linda Lemay e Bénabar. Il pubblico sarà travolto dal calore della sua voce e dalla sua autenticità, creando un’atmosfera molto intima.

Espanol :

Venga a escuchar en directo a la cantautora Lilla, acompañada por sus músicos. Sus letras recuerdan a las de Linda Lemay y Bénabar. El público se dejará llevar por la calidez de su voz y su autenticidad, creando un ambiente muy íntimo.

