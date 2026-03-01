Concert Lily Avaz au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Ce trio à l’énergie solaire retravaille les standards de tous horizons. C’est une excursion rythmique franco-latine qui entrelace chanson française et bossa-nova, java et cumbia, valse et rumba… et vice versa.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
English :
This solar-powered trio reworks standards from all horizons. It’s a rhythmic Franco-Latin excursion that weaves together French chanson and bossa nova, java and cumbia, waltz and rumba? and vice versa.
L’événement Concert Lily Avaz au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-03-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge