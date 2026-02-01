Concert Lily Irish Trio Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains
Concert Lily Irish Trio Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains dimanche 8 février 2026.
Concert Lily Irish Trio
Rue Jacques Prévert Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains Manche
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Lily Irish Trio donne un concert gratuit de musique irlandaise et écossaise , accompagné de la chorale Let’s Go Celtic
Chants, violon, alto, accordéon, guitare et piano.
Concert participatif !
Une quête sera réalisée au profit de l’entretien de l’église.
On vous attend nombreux ! .
Rue Jacques Prévert Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 63 78 02 46 leroy.liliane@gmail.com
