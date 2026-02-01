Concert Lily Irish Trio Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains

Rue Jacques Prévert Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Lily Irish Trio donne un concert gratuit de musique irlandaise et écossaise , accompagné de la chorale Let’s Go Celtic

Chants, violon, alto, accordéon, guitare et piano.
Concert participatif !

Une quête sera réalisée au profit de l’entretien de l’église.
On vous attend nombreux !   .

Rue Jacques Prévert Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 63 78 02 46  leroy.liliane@gmail.com

