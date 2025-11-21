Concert Lily Jung Chants d’un monde Monpazier

Concert Lily Jung Chants d’un monde

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Plongez dans un voyage musical unique avec Lily Jung, chanteuse et multi-instrumentiste à la voix envoûtante, candidate de l’émission The Voice.

Entre chants traditionnels d’Asie, d’Afrique et d’Europe de l’Est et compositions originales inspirées des musiques actuelles, Lily Jung vous invite à une traversée poétique et vibrante où se mêlent autoharpe, looper et tambour.

Une expérience sensorielle et spirituelle, portée par une artiste au charisme lumineux, qui fait dialoguer les cultures et les émotions à travers sa voix.

Un concert à ne pas manquer pour les amoureux de la musique du monde et des voix qui touchent l’âme. .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

