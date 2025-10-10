Concert LINA_ Fado Camões Espace des Augustins Montauban

Concert LINA_ Fado Camões Espace des Augustins Montauban vendredi 10 octobre 2025.

Concert LINA_ Fado Camões

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Le Fado, c’est un peu le Blues du Portugal !

.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Concert LINA_ Fado Camoes

Fado is a bit like the Blues of Portugal!

German :

Fado ist so etwas wie der Blues von Portugal!

Italiano :

Il fado è come il blues del Portogallo!

Espanol : Concierto LINA_ Fado Camoes

¡El fado es un poco como el blues de Portugal!

L’événement Concert LINA_ Fado Camões Montauban a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme du Grand Montauban