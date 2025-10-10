Concert LINA_ Fado Camões Espace des Augustins Montauban
Concert LINA_ Fado Camões
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10 22:30:00
2025-10-10
Le Fado, c’est un peu le Blues du Portugal !
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Concert LINA_ Fado Camoes
Fado is a bit like the Blues of Portugal!
German :
Fado ist so etwas wie der Blues von Portugal!
Italiano :
Il fado è come il blues del Portogallo!
Espanol : Concierto LINA_ Fado Camoes
¡El fado es un poco como el blues de Portugal!
