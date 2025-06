Concert Line Azul Café épicerie du PLAN B La Turballe 10 juillet 2025 20:00

Loire-Atlantique

Concert Line Azul Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-07-10 20:00:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

2025-07-10

Accompagnée de son ukulélé, de sa guitare et de son clavier, Line Azul, chanteuse, musicienne et comédienne, vous fait voyager dans sa tête et en Amérique Latine.

Elle vous raconte des histoires au travers de ses compositions délicates, enjouées, passionnées et humoristiques. Venez passer un agréable moment de convivialité, de bonne humeur et d’échange. Style Pop, latino. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

