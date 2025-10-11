Concert « L’instant Ferrat » Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert « L’instant Ferrat » Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 11 octobre 2025.

Concert « L’instant Ferrat »

Villedieu-les-Poêles Cinéma de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Piano-voix autour des chansons de Jean Ferrat.

Participation libre au profit du Secours Populaire. .

Villedieu-les-Poêles Cinéma de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Concert « L’instant Ferrat »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « L’instant Ferrat » Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Villedieu-les-Poêles