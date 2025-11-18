Concert Lionel Dandine 7Tet Chick to chick Salon de Musique Salon-de-Provence
Concert Lionel Dandine 7Tet Chick to chick Salon de Musique Salon-de-Provence mardi 18 novembre 2025.
Concert Lionel Dandine 7Tet Chick to chick
Mardi 18 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 12 EUR
Début : 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 22:30:00
2025-11-18
Avec Chick to Chick , Lionel Dandine ouvre un espace de mémoire et de fête en hommage à Chick Corea, figure emblématique du jazz moderne et explorateur infatigable des frontières musicales.
20h30 Lionel Dandine 7tet Chick to Chick
Son septet fait résonner l’héritage du maître à travers des arrangements qui embrassent toute l’ampleur de son univers la liberté éclatante du jazz, les élans brûlants du jazz-rock des années 70 et la sensualité des rythmes latins.
Autour du piano et des claviers de Lionel Dandine, une constellation de musiciens
virtuoses Nicolas Folmer à la trompette et au bugle, Raphaël Illes au saxophone ténor et à la flûte, Gérard Murphy au saxophone alto et à la flûte, Sam Favreau à la basse et à la contrebasse, Cédrick Bec à la batterie. Et, pour couronner ce voyage, la voix envoûtante de la chanteuse lyrique Mélody Louledjian vient offrir une dimension nouvelle à cet hommage.
Une célébration vibrante où la musique de Chick Corea retrouve souffle et modernité, entre fidélité et réinvention.
Lionel DANDINE Piano, claviers
Mélodie LOULEDJIAN Chant
Nicolas FOLMER Trompette, bugle
Raphael ILLES Sax ténor, flûte
Gérard MURPHY Sax alto, flûte
Sam FAVREAU basse, Contrebasse
Cédrick BEC Batterie .
Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 83 97 salondemusique@imfp.fr
English :
With Chick to Chick , Lionel Dandine opens a space of memory and celebration in tribute to Chick Corea, an emblematic figure of modern jazz and a tireless explorer of musical frontiers.
German :
Mit Chick to Chick eröffnet Lionel Dandine einen Raum der Erinnerung und des Feierns zu Ehren von Chick Corea, einer herausragenden Figur des modernen Jazz und eines unermüdlichen Erforschers musikalischer Grenzen.
Italiano :
Con Chick to Chick , Lionel Dandine apre uno spazio di memoria e celebrazione in omaggio a Chick Corea, figura emblematica del jazz moderno e instancabile esploratore di frontiere musicali.
Espanol :
Con Chick to Chick , Lionel Dandine abre un espacio de memoria y celebración en homenaje a Chick Corea, figura emblemática del jazz moderno e incansable explorador de las fronteras musicales.
