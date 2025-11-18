Concert Lionel Dandine 7Tet Chick to chick Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Lionel Dandine 7Tet Chick to chick

Mardi 18 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 22:30:00

Avec Chick to Chick , Lionel Dandine ouvre un espace de mémoire et de fête en hommage à Chick Corea, figure emblématique du jazz moderne et explorateur infatigable des frontières musicales.

20h30 Lionel Dandine 7tet Chick to Chick



Son septet fait résonner l’héritage du maître à travers des arrangements qui embrassent toute l’ampleur de son univers la liberté éclatante du jazz, les élans brûlants du jazz-rock des années 70 et la sensualité des rythmes latins.



Autour du piano et des claviers de Lionel Dandine, une constellation de musiciens

virtuoses Nicolas Folmer à la trompette et au bugle, Raphaël Illes au saxophone ténor et à la flûte, Gérard Murphy au saxophone alto et à la flûte, Sam Favreau à la basse et à la contrebasse, Cédrick Bec à la batterie. Et, pour couronner ce voyage, la voix envoûtante de la chanteuse lyrique Mélody Louledjian vient offrir une dimension nouvelle à cet hommage.



Une célébration vibrante où la musique de Chick Corea retrouve souffle et modernité, entre fidélité et réinvention.







Lionel DANDINE Piano, claviers

Mélodie LOULEDJIAN Chant

Nicolas FOLMER Trompette, bugle

Raphael ILLES Sax ténor, flûte

Gérard MURPHY Sax alto, flûte

Sam FAVREAU basse, Contrebasse

Cédrick BEC Batterie .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 83 97 salondemusique@imfp.fr

English :

With Chick to Chick , Lionel Dandine opens a space of memory and celebration in tribute to Chick Corea, an emblematic figure of modern jazz and a tireless explorer of musical frontiers.

German :

Mit Chick to Chick eröffnet Lionel Dandine einen Raum der Erinnerung und des Feierns zu Ehren von Chick Corea, einer herausragenden Figur des modernen Jazz und eines unermüdlichen Erforschers musikalischer Grenzen.

Italiano :

Con Chick to Chick , Lionel Dandine apre uno spazio di memoria e celebrazione in omaggio a Chick Corea, figura emblematica del jazz moderno e instancabile esploratore di frontiere musicali.

Espanol :

Con Chick to Chick , Lionel Dandine abre un espacio de memoria y celebración en homenaje a Chick Corea, figura emblemática del jazz moderno e incansable explorador de las fronteras musicales.

