Concert Lisa Dann Le W Woustviller
Concert Lisa Dann Le W Woustviller samedi 31 janvier 2026.
Concert Lisa Dann
Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle
Tarif : 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 23:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Lisa Dann s'est fait connaître sur le plateau de La France a un incroyable talent en 2021 en reprenant des titres phares des années '80 en piano-voix.
Lisa Dann est une artiste passionnée et dotée d'une sensibilité à fleur de peau, une vraie belle rencontre à la fois humaine et artistique.
Nous vous invitons à découvrir son univers aux sonorités pop à travers les titres Maman est là , Décalée , Be Strong et Histoires de Coeur .Tout public
15 .
Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr
English :
Lisa Dann made a name for herself on the set of La France a un incroyable talent in 2021 with her piano-vocal covers of 80s hits.
Lisa Dann is a passionate and sensitive artist, a true human and artistic encounter.
We invite you to discover her pop-sounding universe through the songs Maman est là , Décalée , Be Strong and Histoires de Coeur .
German :
Lisa Dann wurde 2021 auf der Bühne von La France a un incroyable talent bekannt, als sie zentrale Titel der 80er Jahre im Piano-Voice-Verfahren coverte.
Lisa Dann ist eine leidenschaftliche Künstlerin mit einem sehr sensiblen Wesen, eine wirklich schöne Begegnung auf menschlicher und künstlerischer Ebene.
Wir laden Sie ein, ihr Universum mit Popklängen anhand der Titel Maman est là , Décalée , Be Strong und Histoires de Coeur zu entdecken.
Italiano :
Lisa Dann si è fatta conoscere sul set de La France a un incroyable talent nel 2021 con le sue cover piano-voce di canzoni di successo degli anni '80.
Lisa Dann è un'artista appassionata con una sensibilità che si nasconde sotto la pelle: un incontro davvero meraviglioso, sia umano che artistico.
Vi invitiamo a scoprire il suo universo pop attraverso le canzoni Maman est là , Décalée , Be Strong e Histoires de Coeur .
Espanol :
Lisa Dann se dio a conocer en el plató de La France a un incroyable talent en 2021 con sus versiones a piano y voz de canciones de éxito de los años 80.
Lisa Dann es una artista apasionada con una sensibilidad a flor de piel, un encuentro realmente maravilloso, tanto humano como artístico.
Le invitamos a descubrir su universo pop a través de las canciones Maman est là , Décalée , Be Strong e Histoires de Coeur .
